Москва, , 19:30 — REGNUM Около 15,5 млн медицинских защитных масок остаётся на складах в Москве. Об этом 3 мая сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Мантурова, на складах «Дельруса» остаётся 15,5 млн медицинских масок. Компания «Дельрус» уполномочена к централизованной закупке и распределению медицинских масок по регионам.

Ранее Мантуров заявил, что дефицита медицинских масок и антисептиков в российских аптеках нет, на сегодняшний день в торговой сети доступны 20 млн масок, включая товары, доступные для покупки через интернет.

Также глава Минпромторга РФ уточнил, что в России за апрель было произведено около 138,5 млн штук масок.

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