Рим, , 19:27 — REGNUM По данным на вечер воскресенья, 3 мая, в Италии умерли 28 884 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 174 (самый низкий показатель за последний месяц), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее показатель увеличился на 474.

Выздоровели 81 654 человека, за день этот показатель увеличился на 1740 (днем ранее — на 1665).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1389 (днем ранее — на 1900). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 210 717. В настоящее время заражены 100 179 человек — на 525 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже вторую неделю.