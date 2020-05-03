Екатеринбург, , 19:33 — REGNUM В Свердловской области прорабатывают вопрос об открытии центров компьютерной томографии (КТ) для выявления заражённых коронавирусом. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

По словам губернатора, в свердловском минздраве сейчас обсуждают данный вопрос.

«Эта тема требует тщательной проработки», — написал Куйвашев.

Чиновник подчеркнул, что центры создаются на базе поликлиник, и для обеспечения эпидбезопасности придётся закрывать медучреждение для других больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 1 тысячу 91 случай заражения коронавирусом. Выписаны 160 пациентов, переболевших COVID-19.

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