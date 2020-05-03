Санкт-Петербург, , 19:21 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаида Корнева помогла собрать почти 900 тыс. рублей для врачей, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщают во Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда. Это уже вторая достигнутая цель после успешного достижения планки в 300 тыс. рублей, теперь сумму пожертвований попытаются довести до 3 млн рублей.

98-летняя Зинаида Корнева вдохновилась примером 99-летнего британского ветерана Второй мировой войны Тома Мура, который похожим образом собрал 30 млн фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом. Он обещал в ответ на пожертвования показать на YouTube, как 100 раз обходит на ходунках свой сад до своего столетнего юбилея 30 апреля. Денег собрали так много, что ветеран обошел дом 200 раз.

Петербурженка же, как Мур, на YouTube-канале решила в обмен на пожертвования рассказывать свои истории военных лет вплоть до Дня Победы 9 мая.

Первые 300 тыс. рублей, собранные благодаря Зинаиде Корневой, уже обещали передать семьям врачей и медсестер из Петербурга, погибшим от COVID-19. Напомним, к этому моменту таковых уже десять человек, включая медсестру из Гатчины. Семьи получат по 30 тыс. рублей. Власти обещали выплатить компенсацию тем, кто пострадал или погиб в ходе выполнения своих трудовых обязанностей, однако этому будет предшествовать процедура расследования и составления акта с указанием «вины» медика в собственном заражении «в процентах». Поэтому гарантировать, что до каждой из семей погибших дойдут бюджетные средства, невозможно.

На данный момент пожертвования с помощью ветерана составили уже почти 890 тыс. рублей. Сбор средств продолжается.

«Собранные пожертвования пойдут врачам из других регионов России. Все деньги, собранные бабушкой Зиной для борьбы с COVID, лежат на специальном счете РНКО «Единая касса», — сообщают во Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда. «Единая касса» — это расчетный банк благотворительной платформы veteranorg.ru. На официальном сайте и в группах фонда можно увидеть отчеты о том, кому они помогли.

«Всё деньги, до единой копейки дойдут до наших врачей», — обещают они.