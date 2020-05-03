Париж, , 19:04 — REGNUM Аэропорт Орли в Париже, закрытый в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, может открыться только осенью. Об этом 3 мая сообщает газета Les Echos.

Поясняется, что в настоящее время все коммерческие перевозки выполняет лишь одна французская авиакомпания Air France. Даже после возобновления авиарейсов другими авиакомпаниями летом текущего года мощностей аэропорта Руасси — Шарль де Голль вполне хватит для обеспечения трафика авиаперелётов во Франции.

При этом уточняется, что для возобновления полноценной работы аэропортов нужно дождаться открытия границ. Сам глава Air France Бенджамин Смит отметил, что для выхода на прежние объёмы перевозок компании потребуется около двух лет.

Напомним, в начале апреля текущего года Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам, входящим в Евросоюз, продлить до 15 мая запрет на передвижение граждан внутри зоны шенгенского договора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны Евросоюза обратились в Еврокомиссию с просьбой поддержать авиакомпаниии и позволить им выбирать, как возместить средства пассажирам, чьи авиарейсы были отменены в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

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