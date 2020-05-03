Москва, , 18:57 — REGNUM Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН Николай Брико назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной. Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

«О завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее одного процента», — рассказал Брико.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация развивается в зависимости от региона, при этом в последнее время фиксируется некоторое замедление интенсивности развития эпидемического процесса инфекции.

Так, 2 апреля больных стало на 27% больше. А вот 1 мая больных за сутки стало больше на 6,9%.

«Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне», — пояснил академик.

Также Брико подчеркнул, что спад эпидемии займет больше времени, чем фаза роста, при этом нельзя преждевременно снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.