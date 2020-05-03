Санкт-Петербург, , 19:01 — REGNUM Временный госпиталь для больных COVID-19 в петербургском выставочном комплексе «Ленэкспо» расширят до 2,5 тыс. коек. Для этого будут переоборудованы еще три группы павильонов — №№ 8 и 8А; 5 и 5А; 1, 2 и 3. Об этом сообщил 3 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В двух павильонах уже начались демонтажные работы, отметил губернатор.

Койки в Ленэкспо Иван Петров © ИА REGNUM

Напомним, накануне принял первых пациентов госпиталь на 1000 коек в павильоне №7 в «Ленэкспо». Стационар развернули под управлением петербургского Госпиталя ветеранов войн, для лечения больных с легкой формой инфекции, которые не могут лечиться в домашних условиях из-за стесненности или наличия родственников в квартире.

Павильоны под госпиталь безвозмездно передал городу Газпром, владеющий компанией, управляющей комплексом «Ленэкспо».

Кроме того, Газпром передал Петербургу 200 тыс. закупленных в Китае костюмов биологической защиты для медиков. Костюмы получат около 30 петербургских больниц и госпиталей, работающих с коронавирусом.

«Сегодня крупные компании не только помогают городу деньгами, но и находят, закупают необходимое оборудование и средства защиты для врачей. Это весомый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», — отметил Александр Беглов.

Напомним, в Петербурге на 3 мая зафиксировано 5029 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 295 за последние сутки. Умерли 34 человека. Выздоровел 1061 человек.

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