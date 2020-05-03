Дакар, , 18:59 — REGNUM Власти Сенегала продлили режим чрезвычайного положения и действие комендантского часа до 2 июня. Об этом 3 мая сообщает издание Dakar Actu со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Нгуйа Ндиайа.

«Режим чрезвычайного положения и комендантский час продлены еще на 30 дней», — цитирует газета слова главы МВД.

Отмечается, что длительность комендантского часа сохранится прежней — с 20.00 до 6.00. Продление действия ограничительных мер, по словам Ндиайа, связано с тем, что в Сенегале до сих пор продолжается распространение коронавирусной инфекции, несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка в стране намного лучше, чем в других странах. В первую очередь это связано с эффективностью введенного ранее властями ограничительного режима.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 2 мая в Сенегале зарегистрировано 1 024 случая заражения коронавирусной инфекцией, за предыдущие сутки выявлен 91 факт инфицирования. С начала эпидемии в стране скончались девять человек.

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