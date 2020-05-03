Санкт-Петербург, , 18:35 — REGNUM Стритрейсеров, устроивших заезд в центре Петербурге, привлекли к ответственности, в том числе за нарушение норм, действующих в период эпидемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Экстремалы» собрались накануне ночью, 2 мая, на площади Островского, 6. Встреча стритрейсеров транслировалась даже в соцсетях.

На место выехали сотрудники ГИБДД и пресекли массовые мероприятия, «которые нарушали не только правила дорожного движения, но и ограничительные меры, установленные правительством Петербурга в рамках борьбы с коронавирусом».

В итоге троих водителей привлекли к ответственности. Ими оказались мужчины 31, 27 и 26 лет за рулем автомобилей «Форд Мустанг», «Додж» и «Шевроле Камаро». Их поймали на проезде по встречной, несоблюдении правил тонировки, несовпадении вин-номеров и прочем. Протоколы составлены по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

«При осмотре транспортных средств полицейскими выявлены возможные изменения агрегатов», — сообщили в полиции. Тепер машины для гонок отправились на спецстояку Центрального района.

Напомним, власти города проводят разбирательство в связи с массовой вечеринкой на Крестовском острове, в которой также принимали участие стритрейсеры.

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