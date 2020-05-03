Эр-Рияд, , 18:23 — REGNUM На территории Саудовской Аравии за прошедшие сутки зарегистрировано 1552 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 3 мая RT со ссылкой на представителя минздрава королевства.

По данным саудовского минздрава, на данный момент в стране выявлено 27 011 человек, инфицированных коронавирусом, из которых 184 скончались.

Отмечается, что заметна тенденция ежедневного роста числа заражений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о продлении глобального режима ЧС, введённого из-за пандемии коронавируса.

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