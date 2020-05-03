Амстердам, , 18:16 — REGNUM Число подтвержденных случаев COVID-19 в Нидерландах за сутки увеличилось на 335 до 40 571, 3 мая сообщает агентство Reuters.

По информации Национального института общественного здравоохранения, за 24 часа в Нидерландах зафиксированы 69 новых случаев смерти от COVID-19, общее число погибших от заболевания достигло 5056.

В настоящее время Нидерланды снижают ограничения, введенные из-за коронавируса. С 1 мая страна частично принимает туристов.

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