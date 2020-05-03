Москва, 3 мая 2020, 18:09 — REGNUM С индонезийского острова Бали отправился вывозной авиарейс SDM6296 Денпасар — Петербург — Москва с 382 российскими гражданами, сообщает 3 мая РИА Новости со ссылкой на консульство РФ в Денпасаре.
«Самолёт взлетел, 382 человека», — цитирует агентство представителя консульства.
Уточняется, что ранее посольство России организовало возвращение из Индонезии на родину более тысячи российских граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса большинство стран, включая Россию, заблокировали регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими государствами. Из-за этого большое число людей не может вернуться в свои страны без государственной помощи.
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