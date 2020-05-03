Новосибирск, , 17:56 — REGNUM В Новосибирской области после заражения коронавирусом выздоровел ещё 41 человек. Сегодня, 3 мая, они были выписаны из больницы. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

По данным на 21:00 (время местное) сегодня, 3 мая, в Новосибирской области официально зарегистрировано 620 пациентов с коронавирусом, из которых 150 человек выздоровели, семеро скончались. Под наблюдением врачей находятся 1777 человек, 12 345 новосибирцев с наблюдения сняты.

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