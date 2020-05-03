Красногорск, , 17:53 — REGNUM В Подмосковье при патрулировании парков и лесов за два дня выявили 45 нарушителей режима карантина. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина, в праздничные дни проводят рейды по пресечению нарушений особого режима, который введен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Всего выявлено 45 нарушителей — физических лиц и четверо нарушителей — юридических лиц.

Проверки продолжатся в течение всех майских праздников. Выявленным нарушителям придется заплатить штрафы в размере от 4 тыс. рублей (для физических лиц) до 200 тыс. рублей (для юридических лиц).