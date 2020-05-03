Воронеж, , 17:52 — REGNUM 70-летний мужчина с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Воронежской области, об этом 3 мая сообщил региональный оперштаб.

У мужчины диагностировали двустороннюю тотальную пневмонию. Также у него был ряд сопутствующих заболеваний — ишемический инсульт, гипертония, ишемическая болезнь сердца, пиелонефрит.

Этот пациент стал десятой жертвой коронавируса в Воронежской области.

Всего в регионе, по данным на 3 мая, подтверждено 602 случая заражения. 130 человек выздоровели.