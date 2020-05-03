Москва, 3 мая 2020, 17:51 — REGNUM Из-за карантинных мер в нескольких регионах России было ограничено движение общественного транспорта. Изменения коснулись Волгограда, Карелии, Краснодарского края, Рязани, Астрахани и других регионов.
В отдельных территориях ограничения снимаются частично, в некоторых, наоборот, вводятся дополнительные меры.
Из-за ограничений в движении общественного транспорта 31 марта «Молодежка ОНФ» запустила всероссийский челлендж «Довези врача». Участники региональных команд объединились с автоволонтерами, агрегаторами такси, предпринимателями. И помогают врачам, медсестрам добраться до работы и вернуться домой.
Акция проходит в Краснодарском, Забайкальском и Пермском крае, а также в Липецкой, Оренбургской, Саратовской и Омской областях.
В Краснодарском крае общественный транспорт работает в почасовом режиме. Утром с 6 до 9 утра и вечером с 17 до 21.00. Ребята оказывают помощь персоналу Городской поликлиники № 7, станции скорой помощи и ряду других медучреждений Краснодара. В отдельных случаях по просьбам медиков волонтеры выходят и в ночные смены.
Больше всего заявок поступило от врачей Астраханской области. Движение общественного транспорта в регионе было полностью приостановлено 30 марта. Каждый день у ребят было 60 — 65 выездов.
В Оренбургской области общественный транспорт работает в обычном режиме. Однако просьбы от врачей подвезти до работы все же поступают, особенно в часы-пик. Ребятам из «Молодежки ОНФ» помогают местные предприниматели из компании-сервиса такси «Автопарк».
Всероссийский челлендж «Довези врача» будет действовать до полного снятия ограничительных мер в регионах. На сегодняшний день в рамках акции совершено более 3 000 выездов.