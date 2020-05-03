Москва, , 17:51 — REGNUM Из-за карантинных мер в нескольких регионах России было ограничено движение общественного транспорта. Изменения коснулись Волгограда, Карелии, Краснодарского края, Рязани, Астрахани и других регионов.

В отдельных территориях ограничения снимаются частично, в некоторых, наоборот, вводятся дополнительные меры.

Из-за ограничений в движении общественного транспорта 31 марта «Молодежка ОНФ» запустила всероссийский челлендж «Довези врача». Участники региональных команд объединились с автоволонтерами, агрегаторами такси, предпринимателями. И помогают врачам, медсестрам добраться до работы и вернуться домой.

Акция проходит в Краснодарском, Забайкальском и Пермском крае, а также в Липецкой, Оренбургской, Саратовской и Омской областях.

В Краснодарском крае общественный транспорт работает в почасовом режиме. Утром с 6 до 9 утра и вечером с 17 до 21.00. Ребята оказывают помощь персоналу Городской поликлиники № 7, станции скорой помощи и ряду других медучреждений Краснодара. В отдельных случаях по просьбам медиков волонтеры выходят и в ночные смены.

«В последнее время все больше поступает просьб от врачей, которые возвращаются домой после ночной смены. Поэтому мы разделили бригады автоволонтеров на дневные и ночные, которые выезжают после 23 часов», — рассказала участница «Молодежки ОНФ» в Краснодарском крае Виктория Заика.

«Многие врачи сейчас живут на работе, в буквальном смысле слова. Чтобы обезопасить своих родных, домой не возвращаются. Но есть те, кому необходимо оставаться с семьей. У нас дома маленькие дети, мы не можем находиться в больнице круглосуточно. Поэтому такая помощь нам просто необходима», — поблагодарили автоволонтеров медсестры Городской поликлиники № 7 города Краснодара.

Больше всего заявок поступило от врачей Астраханской области. Движение общественного транспорта в регионе было полностью приостановлено 30 марта. Каждый день у ребят было 60 — 65 выездов.

«Движение общественного транспорта в Астраханской области возобновлено, ограничения сняты. Поэтому сейчас к нам поступают просьбы от врачей, но, конечно, уже не в таком количестве, как раньше», — отметил участник «Молодежки ОНФ» в Астраханской области Артур Оганесян.

В Оренбургской области общественный транспорт работает в обычном режиме. Однако просьбы от врачей подвезти до работы все же поступают, особенно в часы-пик. Ребятам из «Молодежки ОНФ» помогают местные предприниматели из компании-сервиса такси «Автопарк».

"В общей сложности, в нашем распоряжении сейчас более 30 машин. Руководитель «Автопарка» договорился с главными врачами медучреждений. За каждой больницей закреплен автомобиль и по мере необходимости водители такси приезжают и бесплатно подвозят докторов домой или на работу. Пока просьб от докторов не так много, но мы готовы к любому повороту событий», — рассказал участник «Молодежки ОНФ» в Оренбургской области Евгений Пущаев.

Всероссийский челлендж «Довези врача» будет действовать до полного снятия ограничительных мер в регионах. На сегодняшний день в рамках акции совершено более 3 000 выездов.