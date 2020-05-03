Киев, , 17:51 — REGNUM Украинская полиция открыла уголовное дело против мужчины, вывесившего на своём доме советский флаг, сообщает 3 мая пресс-служба управления полиции Одесской области.

«Первого мая 52-летний житель одного из сел района на крыше собственного дома вывесил красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой. Мужчина объяснил, что таким образом пытался отметить Международный день труда. Флаг полицейские у правонарушителя изъяли, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований», — указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте полиции.

Украинская полиция проводит следствие по этому «инциденту», охарактеризовав его как факт «изготовления и пропаганды коммунистической символики».

Мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской и нацистской символики.

На сегодняшний день неизвестно ни одного факта применения этого закона в отношении приверженцев нацистской идеологии.

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