Тюмень, , 17:47 — REGNUM Власти Тюменской области рекомендовали гражданам с 6 мая носить маски. Данная рекомендация вошла в постановление №120-п главы региона Александра Моора. Об этом сообщает областной оперативный штаб.

Тюменцам советуют надевать защитные маски в общественном транспорте, в такси, при посещении магазинов и органов власти.

Напомним, с начала пандемии в Тюменской области на 3 мая зафиксировано 495 инфицированных SARS-CoV-2, из них выздоровели 184 человека, трое скончались.

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