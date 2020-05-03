Курск, 3 мая 2020, 17:34 — REGNUM В Курске волонтёры акции «Мы вместе» провели онлайн-тренировку «Со спортом на Ты» для детей медицинских работников. Об этом ИА REGNUM рассказала координатор Молодёжки ОНФ по Курской области Милена Симонян.
Активисты организовали мастер-классы по разным направлениям для детей курских врачей. В онлайн-режиме они проводят творческие, музыкальные и спортивные занятия, а также помогают детям выполнять домашние задания на самоизоляции.
3 мая в приложении Zoom активисты встретились со своими подопечными, чтобы провести спортивную тренировку. По словам организаторов акции, занятия детей медиков они организовали, чтобы занять их, пока родители борются с коронавирусом.
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