Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Три стритрейсера были привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и нарушение режима самоизоляции в Санкт-Петербурге. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Информация о водителях, устроивших агрессивную езду на автомобилях на площади Островского, поступила в полицию вечером 2 мая. На место инцидента немедленно прибыли сотрудники полиции и пресекли встречу стритрейсеров, нарушавших не только ПДД, но и режим ограничительных мер, установленных администрацией города в рамках борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Водители автомобилей в возрасте 31, 27 и 26 лет были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД, их автомобили были отправлены на стоянку. Кроме того, в отношении всех трёх мужчин были составлены протоколы о нарушении режима самоизоляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за апрель в районные суды и к мировым судьям Петербурга поступило около 1 тыс. 600 дел о нарушении режима самоизоляции и связанных с ним правил.

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