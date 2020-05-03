Казань, , 17:13 — REGNUM В Татарии продолжают принимать граждан из-за рубежа. За неделю в санатории «Васильевский» размещены 210 человек, прибывшие из ОАЭ, Таиланда, Индонезии, Грузии в аэропорты Самары и Уфы. Результаты тестирования на коронавирус у всех отрицательные. Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на совещании 2 мая.

На сегодня в обсерваторе остается 194 человека, из них 158 — жители республики. В конце апреля 107 граждан выбыли из санатория «Ливадия» в связи с истечением срока изоляции. Все они здоровы.

«Мы готовимся принять ещё два рейса из Казахстана и Германии. Ориентировочно около 170 человек», — доложила Марина Патяшина.

Он также сообщила, что 3 мая планируют забрать из Уфы жителей Татарии, прибывших из Таиланда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии продолжает снижаться доля завозных случаев. На сегодняшний день она составляет 18% в общем числе заболевших, что на 8% ниже, чем неделей ранее.

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