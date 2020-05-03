Казань, , 16:23 — REGNUM Глава ТатарииРустам Минниханов посетил в Казани центр региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество», которая объединяет поисковые отряды, военно-патриотические и военно-исторические клубы из 21 муниципального образования. В состав объединения «Отечество», существующее с 1993 года, входит 65 первичных организаций, в которых состоят 1 тыс. 60 человек. Основное направление деятельности — увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества, а также развитие военно-патриотического воспитания.

В музее President.tatarstan.ru

Руководитель организации Александр Коноплев сообщил, что в 2019 году было организовано участие поисковых отрядов Татарии в 29 экспедициях на местах боев Великой Отечественной войны, в которых приняли участие 44 молодежных поисковых отряда — более 600 человек. В результате экспедиций были подняты останки 437 советских воинов. В Треспублике похоронены останки пятерых земляков. Сбор и хранение результатов поисковых работ ведется на специальном сайте.

В 2016 году объединением «Отечество» РТ реализован проект Всероссийской школы поисковика «Поисковый фронт». Здесь поисковики-активисты осваивают инновационные методы ведения поисковой работы. За этот период обучение прошли 3 тыс. поисковиков из 27 регионов России.

В ходе осмотра центра Рустаму Минниханову представили серию книг «Имена из солдатских медальонов», издаваемую с 2005 года. В них опубликован наиболее полный список воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, чьи останки найдены и опознаны в ходе поисковых экспедиций. Всего издано 9 томов.

Здесь же располагается музей, где представлены различные предметы, найденные поисковиками на полях сражений. Это личные вещи бойцов, оружие, обмундирование и другие предметы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Татарии за годы Великой Отечественной войны на фронт призвали около 700 тысяч жителей, из которых каждый второй не вернулся домой. Около 350 тысяч жителей республики погибли, но их подвиги навсегда увековечены в 28-томной книге «Память», созданной в регионе. Решение об издании Республиканской Книги Памяти — печатного историко-мемориального памятника — было принято 11 апреля 1989 года. В 1989 году было положено начало первым её томам.