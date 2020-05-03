Тюмень, , 16:14 — REGNUM В Тюменской области за счёт вахтовиков, работающих на нефтегазовых месторождениях, выросло количество инфицированных в регионе на 3 мая. Об этом сообщила на брифинге заместитель губернатора области Ольга Кузнечевских.

За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось в Тюменской области у 37 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 495 инфицированных SARS-CoV-2, из них выздоровели 184 человека, трое скончались.

«Среди вновь выявленных больных — большое количество вахтовиков, работающих на нефтегазовых месторождениях. Вернувшись домой, многие из них встречались с родственниками, друзьями, принимали у себя гостей», — отметила Ольга Кузнечевских.

Кроме того, более 50% выявленных инфицированных SARS-CoV-2 не имеют симптомов заражения. Это значит, что ни окружающие, ни сами заражённые могут не знать, что являются носителями коронавируса.

Читайте развитие сюжета: Тюменцам рекомендован масочный режим