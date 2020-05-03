Казань, , 16:10 — REGNUM В Татарии восстановливают легендарный самолет Пе-2. С ходом работ по восстановлению бомбардировщика ознакомился глава Татарии Рустам Минниханов во время посещения центра региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество», которая объединяет поисковые отряды, военно-патриотические и военно-исторические клубы из 21 муниципального образования. Основное направление деятельности — увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества, а также развитие военно-патриотического воспитания.

Бомбардировщики производили на Казанском авиационном заводе. За годы войны было выпущено свыше 10 тыс. единиц. Однако в республике не сохранилось ни одного экземпляра Пе-2. В рамках проекта «Крылья Татарстана» активисты восстанавливают самолёт из фрагментов и обломков погибших в Великую Отечественную войну настоящих боевых машин. На сегодня удалось отреставрировать два мотора М-105, подмоторные рамы и стойки шасси самолета. Ведется восстановление центроплана самолета.

Предполагается, что восстановленный образец самолета Пе-2 станет памятником боевой и трудовой славы.

Минниханов поблагодарил поисковиков за непростую и очень важную работу, отметив их большой вклад в сохранение исторической памяти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Татарии за годы Великой Отечественной войны на фронт призвали около 700 тысяч жителей, из которых каждый второй не вернулся домой.

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