Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM Последний подтвержденный летальный случай от COVID-19 в Петербурге снова произошел в Госпитале ветеранов войн, как и несколько предыдущих. Об этом 3 мая сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

За последние сутки комиссия по анализу летальных исходов официально подтвердила смерть 83-летнего мужчины от COVID-19. По сведениям чиновников, он имел ряд хронических заболеваний.

Тем не менее основной причиной смерти признали вирусную пневмонию, обусловленную новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, к 3 мая в Петербурге признали 34 летальных случая от COVID-19. Всего в городе зафиксировали 5 тыс. 29 зараженных коронавирусом.

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