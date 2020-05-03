Казань, , 15:57 — REGNUM В Татарии семьям, имеющим право на материнский капитал, перечислено на дополнительные выплаты (по 5 тыс. рублей на детей до трёх лет) 300 млн рублей. Об этом сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по РТЭдуард Вафинна встрече с главой Татарии Рустамом Миннихановым 2 мая, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, в соответствии с указом президента России семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей. Она будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Эдуард Вафин отметил, что эта работа стартовала в апреле. Поступило порядка 60 тыс. заявлений, на 30 апреля выплачено 300 млн рублей .

Также с 15 апреля Пенсионный фонд перешел на проактивное оформление сертификатов на материнский семейный капитал. Это означает, что после рождения ребенка материнский капитал оформляется автоматически, родителям обращаться в ПФР не нужно. Все сведения поступают в ПФР из государственного реестра ЗАГС. В 2020 году выдано более 9 тыс. сертификатов, из них 3,9 тыс. — в проактивном порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент потребовал к 6 мая отчёты о результатах мер поддержки граждан, которые были приняты в марте и апреле 2020 года в связи с эпидемией коронавируса. Среди них — ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей на ребёнка в возрасте до трёх лет в семьях, имеющих право на материнский капитал. Такие выплаты предусмотрены за апрель, май и июнь.

Читайте также: Президент потребовал к 6 мая отчёты о результатах мер поддержки граждан