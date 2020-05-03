Ташкент, , 15:49 — REGNUM В Узбекистане скончался десятый пациент, заразившийся коронавирусом, сообщили 3 мая в министерстве здравоохранения республики.

Житель Намангана поступил в больницу 20 апреля. У него была первая группа инвалидности — мужчина страдал церебральным параличом и тяжелой анемией. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 мая в Узбекистане выявили 2136 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1301 пациент, скончались десять человек.

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