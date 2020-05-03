Ростов-на-Дону, , 15:48 — REGNUM В центральной районной больнице Константиновского района Ростовской области пройдёт служебная проверка по факту госпитализации пациентки с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 3 мая.

В лечебное учреждение доставили 55-летнию женщину «с предварительным диагнозом «пневмония». После обязательного теста на коронавирус, который дал положительный результат, пациентку продолжали лечить в райбольнице. Только спустя время она была переведена в профильное отделение, расположенное в Волгодонске.

«В инфекционном отделении ЦРБ Константиновского района проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия. Персонал, контактировавший с больной, взят под медицинское наблюдение», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что похожая ситуация возникла ранее в городской больнице №6 в Ростове-на-Дону. В настоящее время по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в лечебном учреждении возбуждено уголовное дело.