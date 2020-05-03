Вашингтон, , 15:48 — REGNUM Количество новых инфицированных коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось более чем на 29 тысяч случаев и за это же время от COVID-2019 умерло свыше 1,4 тысяч человек. Об этом 3 мая сообщает университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Согласно этим данным, за прошедшие 24 часа на территории Соединённых Штатов было выявлено 29 078 случаев нового инфицирования коронавирусом, при этом 2 мая заразилось 34 037 человек.

Также количество летальных случаев от COVID-20 198 за этот же период выросло на 1 426 пациентов, против 1 947 умерших 2 мая.

Таким образом на данный момент общее число инфицированных коронавирусом в США превысило 1,1 млн человек, при более чем 66 тысяч скончавшихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее папа Римский Франциск призвал международное сообщество распространить вакцину от коронавируса, как только она будет создана, на весь мир.