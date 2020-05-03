Сеул, , 15:47 — REGNUM Нелегалы и бездомные могут стать одной из причин возникновения второй волны коронавируса в Южной Корее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

По их словам, нелегалы и бездомные являются «слепой зоной» в системе борьбы с распространением коронавируса, которые в последствии могут стать причиной возникновения второй волны эпидемии.

В Центральном штабе отметили, что не смотря на сокращение числа новых случаев заражения, необходимо соблюдать меры безопасности, а также, по возможности, воздержаться от встреч и поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 793, от инфекции вылечились 9 183 человека.