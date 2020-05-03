Анкара, , 15:48 — REGNUM В апреле 2020 года вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 122 членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 3 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, за указанный период также погибли двое турецких военнослужащих и семеро мирных граждан. Трое силовиков получили ранения.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается убийство противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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