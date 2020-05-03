Варшава, , 15:34 — REGNUM В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 13 693, сообщили 3 мая в министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что за прошедшие сутки было выявлено 318 случаев заражения.

Всего в Польше от болезней, вызванных коронавирусом, скончались 678 человек, 3945 — выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире достигло 3 267 184, число смертей — 229 971. За последние сутки в мире было выявлено 91 977 новых случаев заражения коронавирусом, скончались от последствий болезни 5799 человек.

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