Ашхабад, 3 мая 2020, 15:21 — REGNUM Власти Туркмении учредили ассоциацию «Туркменский алабай» при Туркменском сельскохозяйственном университете, перед которой стоит задача по разведению и учету собак этой породы, передает «Туркменистан сегодня».
На заседании, посвященном созданию ассоциации, состоялись выборы ее первого руководителя.
Присутствовавшие на совещании чиновники, представители общественности и преподаватели сельскохозяйственного вуза единогласно поддержали назначение на этот пост сына президента Туркмении — министра промышленности и строительного производства Сердара Бердымухамедова.
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