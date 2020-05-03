Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны выплачены пособия в размере 3 тыс. рублей. Донская столица также присоединилась к акции «Синий платочек». Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

«В преддверии празднования 75-летия Победы мы направили 1930 вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны выплаты в размере 3 тыс. рублей. Также волонтёры вручили им поздравительные открытки и синие платочки — символ искренней веры женщин в храбрых бойцов», — написал сити-менеджер в Instagram.

ИА REGNUM отмечает, что акция «Синий платочек» проходит в год 75-летия Великой Победы и в других муниципалитетах Ростовской области. Так, например, в Аксайском районе в марте 2020 года в рамках проекта члены женсоветов, волонтёры, библиотекари посетили участниц боевых действий, тружениц тыла, узниц концлагерей и вручили им символ акции — «синий платочек» и сувениры, изготовленные своими руками.

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