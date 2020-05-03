Нур-Султан, , 15:10 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана запустило в WhatsAppчат-бот, который предоставляет официальную информацию о распространении коронавируса в республике, сообщили 3 мая в пресс-службе минздрава.

«Это бесплатный сервис, в котором собрана точная, достоверная и актуальная информация о коронавирусе», — говорится в сообщении. Чат-бот запущен офисом по цифровизации министерства здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 мая в Казахстане выявили 3913 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1000 человек, скончались 27 пациентов.