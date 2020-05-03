Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Вспышку коронавируса обнаружили в петербургской психиатрической больнице имени Кащенко. Об этом сообщил 3 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, заболевание COVID-19 подтверждено у 28 пациентов и 16 сотрудников психбольницы.

«К сожалению, коронавирус продолжает атаковать. В том числе, самых уязвимых», — написал Беглов на своей странице «ВКонтакте».

Ранее родственники пациентов больницы им. Кащенко сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что сильный кашель у своих родных они начали замечать еще примерно 1,5 недели назад, но при обращении к персоналу больницы выяснялось, что это проходило «незамеченным». Несколько дней назад как минимум одну пациентку отправили в другую больницу Ленобласти с предварительным диагнозом «пневмония».

"Больница городская, но расположена в посёлке Никольское Гатчинского района Ленобласти. В самое ближайшее время заболевшие пациенты этой специализированной клиники будут переведены в отдельный корпус Городской психиатрической больницы №3 имени И.И. Скворцова-Степанова», — заявил Александр Беглов.

По его словам, на первом этапе в больнице им. Скворцова-Степанова развернут 70 коек (35 женских и 35 мужских), а затем добавят еще порядка 100 коек для пациентов с легкой и среднетяжелой формой заболевания. В этом корпусе подготовлено реанимационное отделение, монтаж санпропускных шлюзов завершат 3 мая, обещает губернатор.

Потоки пациентов также будут разведены: в Скворцова-Степанова продолжится прием неинфекционных больных через чистое приемное отделение.

«Другими словами, все необходимое мы делаем», — считает Беглов. По его словам, как именно произошло заражение в больнице имени Кащенко, теперь покажет расследование специальной комиссии.

Напомним, что из-за заноса коронавирусной инфекции пациентами или медиками в Петербурге закрывались на карантин и до сих пор находятся в изоляции множество городских больниц, роддомов и федеральных медучреждений.

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