Бишкек, , 14:43 — REGNUM В Киргизии у 67% заразившихся коронавирусом болезнь протекает в легкой форме и без симптомов. Об этом на брифинге заявил директор центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

По его словам, это опасное явление, поскольку такие люди хоть и чувствуют себя относительно неплохо, но всё равно являются переносчиками коронавирусной инфекции и могут заразить других граждан.

Если таких зараженных выявляют, то их тоже госпитализируют, несмотря на их хорошее самочувствие. Потому, что симптомы болезни могут проявиться позже. Некоторые жалуются, что их якобы беспричинно положили в больницу. Они остаются заразными и должны отнестись с пониманием к этому факту», — подчеркнул Нурматов.

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