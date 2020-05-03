Бишкек, , 14:42 — REGNUM Ожидалось, что пик заражения коронавирусной инфекцией в Киргизии случится в период с 20 по 24 апреля, но он произошел на неделю-полторы раньше — с 11 по 20 апреля. Об этом на брифинге заявил директор научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

По его словам, это напрямую связано с введением в самых крупных городах республики и районах заражения карантинных мероприятий.

«По республике в целом идет уменьшение количества новых случаев заражения. Мы надеемся, что уровень заболеваемости коронавирусом продолжит падать, и уже в конце мая текущего года станет практически нулевым», — подчеркнул Нурматов.

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