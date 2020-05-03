Москва, , 14:40 — REGNUM Введенные в России ограничения в связи с распространением коронавируса могут быть ослаблены после 12 мая, если режим самоизоляции будет соблюдаться до этой даты. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», — сказала она.

По ее словам, если начать нарушать режим самоизоляции, «то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть».

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки было выявлено 10 633 новых случая заражения коронавирусом. Новые случаи инфицирования выявлены во всех субъектах РФ. В половине случаев (50,3%) у пациентов отсутствуют клинические проявления болезни. Также за сутки зафиксировано 58 летальных исходов.

От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 1280 человек, выздоровели — 16 639 человек. Всего было проведено более 4,1 млн тестов.

Сообщалось, что рост числа случаев заражения коронавирусом в России связан с увеличением количества тестирований.

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