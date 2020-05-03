Уфа, , 14:43 — REGNUM Не забывать о своем здоровье и вовремя проходить тесты на коронавирус призвал своих коллег председатель Государственного Собрания — Курултая республики Константин Толкачев на своей странице в социальной сети.

Он пожелал скорейшего выздоровления руководителю регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустему Ахмадинурову, у которого подтвердили положительный результат на коронавирусную инфекцию.

Председатель Госсобрания Башкирии отметил, что Рустем Ахмадинуров делает большой объем работы для борьбы с распространением этого вируса и оказывает помощь гражданам в период пандемии.

«В итоге не уберег собственное здоровье», — отметил он.

Константин Толкачев также отметил, что многие депутаты активно участвуют в борьбе с этой инфекцией, помогают гражданам, общаются с волонтерами и медицинскими работниками. Поэтому нужно помнить и о своем здоровье. Необходимо своевременно сдавать тесты на коронавирус, поскольку в силу специфики своей работы, депутаты не могут полностью самоизолироваться. Ведь нужно продолжать оказывать помощь гражданам.

По словам Константина Толкачева, сегодня он сам сдал тест на коронавирус.

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