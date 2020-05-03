Пермь, , 14:37 — REGNUM В Перми квартиру ветерана Великой Отечественной войны, 90-летней труженицы тыла Фании Халитовой заливает кипятком. Об этом 3 мая сообщает ИА Красная Весна.

По словам дочери ветерана Фариды, квартиру, расположенную в девятиэтажном доме на улице Нейвинская, трижды затапливало кипятком в течение года. Впервые это произошло в июле 2019 года, второй раз — в октябре, третий раз — 2 мая.

Она отметила, что проблемы возникли с трубами горячего водоснабжения, которые меняли 10 лет назад. Оказалось, что они сделаны из некачественного пластика.

Дочь ветерана также сообщила, что председатель ТСЖ отказалась возмещать убытки. Более того, она должным образом не выполняет свои обязанности, не проводит собраний жильцов и отказывается переизбираться уже в течение пяти лет.

Кроме того, она сообщила, что прокуратура Свердловского района также бездействует и отправляет жильцов дома в жилищную инспекцию. Однако инспекция не хочет вникать в суть дела, и проблема остается нерешённой.