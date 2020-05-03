Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM 14 свердловских туристов прибыли в Екатеринбург авиарейсом из Пхукета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Пассажиры из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края высадились в аэропорту «Кольцово». Жителей других регионов отправили домой на транспорте.

Теперь гражданам предстоит провести следующие 14 дней в обсерваторе на принудительной изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области отправились домой первые российские туристы, вернувшиеся из Таиланда. Они уже пробыли две недели на карантине в санатории «Курганово».

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