Москва, , 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.

По его мнению, в России необходимо ужесточить не только ответственность за нарушение ограничений, но и сами карантинные меры. «С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше», — сказал Бойцов.

Он добавил, что причиной роста новых случаев заражения коронавирусом является увеличение количества проводимых тестов, развитие эпидемиологического процесса в регионах, а также недисциплинированность граждан.

Главный кардиолог отметил, что важно ориентироваться на число госпитализированных пациентов. В Москве этот показатель меняется не значительно, сказал Бойцов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 мая в России выявили 134 687 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16 639 человек, скончались 1280 пациентов. За минувшие сутки обнаружено 10 633 заражения.

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