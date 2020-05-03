Дамаск, , 14:32 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 12 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Сирии. Об этом 3 мая сообщается в заявлении министерства обороны страны в социальной сети Twitter.

«12 членов РПК открыли огонь по нашим войскам и пытались проникнуть в зону проведения спецоперации «Источник мира» и были нейтрализованы нашими героическими бойцами», — говорится в заявлении.

Напомним, вооруженные силы Турции еще в 2016 году вторглись на территорию Сирии для борьбы с курдскими повстанцами. После чего было организовано несколько карательных спецопераций.

Операция «Источник мира» началась в 2019 году и вызвала особенно острую реакцию со стороны международного сообщества.

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