Смоленск, , 14:29 — REGNUM Критику в адрес работы коммунальных служб Смоленска, не справляющихся, по мнению критикующих, с работой по вывозу со своей территории мусора, высказали жители города. Соответствующее сообщение 3 мая размещено в телеграмм-канале «ЗЛОЙ СМОЛЯНИН».

К сообщению прикреплено фото одного из дворов города, на котором запечатлены переполненные мусором баки и разбросанные вокруг них мусорные пакеты и отдельный мусор.

«Так выглядят дворы Смоленска», — говорится в сообщении и уточняется, что авторы сообщения понимают, что в стране введён режим самоизоляции и потому все стараются находится дома.

«Но коммунальные службы — это те самые, непрерывного цикла, которые работать должны во время любого режима. Однако, в Смоленске система сломалась», — утверждает автор сообщения.

Также он пишет, что все местные управляющие и подрядные компании находятся под контролем местной городской администрации.

«Администрация Смоленска, как это называть? Жители и так сидят по домам, а выглядывая в окно они должны это видеть и нюхать?», — задает возмущенный вопрос в конце своего сообщения его автор.

Отметим, ранее из сообщений СМИ стало известно, что 7 апреля текущего года губернатор Смоленской области Алексей Островский внес очередные изменения в указ о введении режима повышенной готовности от 18 марта, в соответствии с одним из пунктов которого, в перечень попавших под запрет мероприятий включено временное — до 1 июня включительно — приостановление деятельности по обработке ТКО.