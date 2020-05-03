Токио, , 14:30 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведет консультации с экспертами в области вирусологии, чтобы принять решение о продлении или снятии карантинных ограничений, об этом 3 мая сообщает Reuters.

По данным журналистов, встреча должна состояться завтра, 4 мая. Стороны обсудят меры по дальнейшему сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Японии достигло 15 тыс. 589 человек. От COVID-19 в стране скончались 530 пациентов.

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