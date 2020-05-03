Нур-Султан, , 14:15 — REGNUM Единый дистрибьютор в Казахстане закупил 20 вакцин на общую сумму 18,2 млрд тенге ($43 млн). Об этом 3 мая написал председатель правления «СК-Фармация» Берик Шарин на своей странице в Facebook.

По его словам, вакцины закупаются у мировых производителей, а также через детский фонд ООН — ЮНИСЕФ. Шарин добавил, что каждая вакцина проходит проверку при регистрации и при ввозе каждой партии в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта директор учебно-образовательного центра при НИИ проблем биологической безопасности Казахстана Хайрулл Абеуов заявил, что ученым в республике потребуется год для разработки вакцины против коронавируса.

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