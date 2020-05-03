Барнаул, , 14:12 — REGNUM Медики Алтайского края, где выявили уже почти 500 заразившихся SARS-CoV-2, перешли на новую технологию амбулаторного ведения пациентов. Об этом сегодня, 3 марта, в ходе заседания оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко (слева) и заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь Правительство Алтайского края

По его словам, необходимость в этом возникла из-за большого числа пациентов с бессимптомным течением заболевания. Для них создан центр амбулаторного ведения, Места врачей там оснащены средствами дистанционной связи: для них приобрели смартфоны.

«Вывели информационные системы, которые позволяют взаимодействовать с поликлиниками. Общее расчетное количество пациентов — до двух сотен пациентов мы можем вести», — пояснил чиновник.

Также поменялся маршрут скорой помощи. По словам Дмитрия Попова, фельдшеры теперь везут пациентов не в приемный покой, а в диагностический центр. Только после этого пациент может быть госпитализирован.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 мая, общее число инфицированных SARS-CoV-2 составляет уже 498 человек, из них 49 детей до 17 лет. Только за последние сутки было выявлено 47 новых случаев инфицирования.

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