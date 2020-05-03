Мурманск, , 14:10 — REGNUM 238 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтвердили в Мурманской области за сутки. Общее число зараженных выросло до 1694. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Большая часть новых пациентов — 219 человек — работники стройплощадки в Белокаменке. Количество зараженных там уже составляет 1429 человек.

Новые случаи также выявлены в Кировско-Апатитской агломерации, Мурманске, Североморске, Кольском районе и Мончегорске.

С начала пандемии в Мурманской области от опасной коронавирусной инфекции выздоровели 122 пациента, четверо скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске и Североморске начали тестировать на коронавирус всех желающих. Стоимость проведения теста составляет 1250 рублей.