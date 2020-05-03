Париж, , 13:58 — REGNUM Согласно опросу института общественного мнения во Франции, 39% жителей страны доверяют правительству в управлении кризисом, связанным с коронавирусом, сообщает Le Figaro.

По данным исследования, в общей сложности 39% жителей Франции доверяют правительству в управлении кризисом, что является стабильным показателем в течение трех недель, но на шестнадцать пунктов ниже, чем в середине марта 2020 года.

Таким образом, доверие жителей к управлению кризисом упало с 55% 19 марта до 39% в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат Франции одобрил создание в июне комиссии по расследованию кризиса в области здравоохранения.

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